Recruiting Day. Centro Impiego Orbetello ricerca profili nel settore alberghiero

Orbetello: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – Centro per l’Impiego di Orbetello organizza una giornata di colloqui per importante hotel nel comune di Monte Argentario.

Di seguito le figure ricercate e i codici per candidarsi sul Portale Toscana Lavoro (lavoro.regione.toscana.it) - GR-203912 : BARISTA - GR-203916: AIUTO CUOCO/A DI RISTORANTE - GR-203931: BARMAN/BARLADY - GR-203934: CAMERIERE/A DI SALA - GR-203937: AIUTO CAMERIERE/A DI RISTORANTE - GR-203939: FACCHINO/A - GR-204041: FOOD AND BEVERAGE MANAGER. F&B SUPERVISOR BAR, MANAGER E BARMAN SUPERVISOR RESTAURANT SUPERVISOR - GR-210824: TUTTOFARE D'ALBERGO - GR-213188: CAMERIERE/A AI PIANI E’ possibile candidarsi anche inviando il proprio curriculum alla mail serviziimprese.orbetello@arti.toscana.it con Oggetto "Recruiting day" entro il giorno 12 febbraio 2024. I candidati selezionati saranno convocati dal Centro per l’Impiego per stabilire il giorno e l’orario del colloquio Per informazioni contattare serviziimprese.orbetello@arti.toscana.it Tel 05519985085

