"Recondite Armonie". I risultati del 2° Concorso Musicale Provinciale

Concerto di premiazione sabato 10 giugno al Teatro degli Industri.



Grosseto: Si sono svolte sabato 3 Giugno le audizioni del II Concorso Musicale Provinciale "Recondite Armonie" presso l'auditorium "C.Cavalieri" dell'istituto Musicale Palmiero Giannetti di Grosseto.

La manifestazione, riservata ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto, volta a valorizzare i migliori talenti del territorio è promossa dall' Associazione Culturale Recondite Armonie con la direzione artistica del pianista Diego Benocci con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

La prestigiosa giuria composta dai Maestri Maria Grazia Bianchi, Stefano Cocco Cantini, Gala Chistiakova e Thomas Fortmann ha ascoltato nel corso della giornata ben 30 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 18 anni suddivisi in due sezioni e cinque diverse categorie.

Di seguito i vincitori assoluti dell'edizione 2023: per la Categoria G (solisti fino agli 11 anni) il pianista RICCARDO ABBRUZZESE, per la Categoria H (solisti dai 12 ai 14 anni) la pianista CARLOTTA ANNA DENEVI, per la categoria I (solisti dai 15 ai 18 anni) il pianista EMANUELE FERRONE, per la Cat J (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 13 anni) il duo pianistico a 4 mani composto da CARLOTTA ANNA DENEVI e FRANCESCO NACUCCHI ed infine per la categoria K (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 18 anni) il duo violinistico composto da AMEDEO GANDOLFI e BEATRICE CECCARELLI. Menzione speciale al più giovane partecipante dell' edizione 2023 assegnata al trombettista ENEA CALÓ.





I vincitori assoluti del concorso si esibiranno in un concerto pubblico, sabato 10 Giugno alle ore 20.30 sul prestigioso palco del Teatro degli Industri e nell'occasione saranno assegnate le borse di studio.

É possibile partecipare al concerto di premiazione dei vincitori (ingresso gratuito) chiamando la segreteria dell'associazione Recondite Armonie al numero 3206812722 oppure scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com