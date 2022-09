Recitazione e Teatro Danza, al via i corsi e i laboratori teatrali a Torrita

Due giorni di open day allo spazio creativo di Torrita di Siena a cura dell'associazione Impluvium: sabato 1 e domenica 2 ottobre porte aperte e prove gratuite



Montepulciano: Ricominciano i corsi e i laboratori teatrali di Impluvium per la stagione autunnale e invernale: a partire dal primo weekend di ottobre, presso lo spazio creativo in via del Poggiolo 4 a Torrita di Siena, bambini e adulti avranno la possibilità di provare le nuove attività in due giorni di open day insieme ai componenti della compagnia teatrale.

Gli open day si terranno sabato 1 ottobre a partire dalle ore 16 e domenica 2 ottobre (la mattina dalle ore 10:30, il pomeriggio dalle ore 17). I corsi annuali partiranno dopo le prove gratuite, aprendo le porte a tutte le età, curiosi di creare nuovi gruppi e trasmettere tante emozioni. Recitazione, teatro danza, gioco di ruolo e yoga le attività principali che danno ampia scelta a tutti gli interessi. Perché iscriversi ai corsi di recitazione? L’educazione attraverso il teatro è un mezzo potente di costruzione di significato, che aiuta a produrre delle mappe cognitive del mondo e a saperlo raccontare. Implica la riflessione, che è un ritorno su di sé critico ed emancipatore. I bambini non sono cittadini del futuro, ma piuttosto del presente e anzi del possibile e l’infanzia è la metafora più bella per descrivere la possibilità dell’uomo. È per questo che la formazione teatrale per bambini e ragazzi è fondamentale, per tornare ad utilizzare la riflessività, l’industriosità e per abituare i più piccoli ad uscire dalla loro zona di comfort facendoli sentire comunque al sicuro.

I gruppi dei corsi di recitazione saranno suddivisi per età, un gruppo per bambini e bambine da 7 a 14 anni, un gruppo per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 e un ultimo per adulti dai 18 anni in su. I corsi avranno durata annuale, da ottobre a maggio con un ritrovo a settimana. Ecco la suddivisione degli orari per gli open day: Corso bambini Sabato 1° Ottobre 16:00 – 17:30 / Corso ragazzi: Sabato 1° Ottobre 18:00 – 19:30 / Corso adulti: Domenica 2 Ottobre 17:00 – 18.30

Anche l’attività di teatro danza torna a calcare il palco e con un format molto più ampio: Impluvium riprende il percorso iniziato lo scorso anno e continuato in estate con tante attività, facendo partire due classi suddivise per età. Dall'autunno partirà anche un nuovo gruppo senior: ogni corpo ha infatti un’esperienza e un bagaglio personale e fisico che si porta avanti per la sua vita, il teatro danza aiuta a imparare a osservare e soprattutto ad ascoltare il nostro corpo e i suoi limiti. In questa prospettiva, quindi, per chi attraversa l’età adulta quest’esperienza permette di mettersi in gioco e di aprire gli occhi sulle possibilità che il corpo ha di muoversi nel mondo.

Anche per il teatro danza i corsi avranno durata annuale, da ottobre a maggio, con una lezione settimanale. La prima lezione gratuita conoscitiva dell’attività e del gruppo si svolgerà domenica 2 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 presso lo spazio creativo in Via del Poggiolo 4, Torrita di Siena. Rimane inoltre attivo il corso stabile di Vinyasa Yoga tenuto da Magda Cislianu, con due appuntamenti settimanali: lunedì dalle ore 18 alle ore 19 e giovedì dalle ore 19:15 alle ore 20:15. È possibile partecipare alla pratica di yoga attraverso un abbonamento a ingressi multipli, oppure partecipare in maniera saltuaria con ingressi singoli.

Impluvium è una associazione di promozione sociale con assoluta maggioranza giovanile, impegnati nella promozione della cultura teatrale e della socialità attraverso le arti performative. Il gruppo comprende una compagnia teatrale formata da giovani di Montepulciano e della zona della Valdichiana, già attivi da alcuni anni nel territorio; l’obiettivo dell’associazione è quello di diffondere la pratica teatrale in tutte le sue forme, attraverso spettacoli teatrali, performance e attività culturali socialmente utili alla comunità, per mezzo della propria compagnia teatrale o della collaborazione con altre associazioni. Inoltre promuove la pratica teatrale con l’organizzazione di corsi di recitazione, danza, drammaturgia, scrittura, dizione, arte terapia, pratica musicale e culturale, anche in ambito scolastico.

Tutte le attività si svolgono presso lo spazio creativo Impluvium in via del Poggiolo 4, Torrita di Siena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri. Marta: 3668002728 - Giovanni: 3460887483 - Margherita: 3662696554. Oppure via mail: teatroimpluvium@gmail.com