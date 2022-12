Recital di poesia dell’Accademia Barbanera

A Bolsena, al Piccolo Teatro Cavour, sabato 17 dicembre, alle 16,30



Bolsena: Al Piccolo Teatro Cavour di Bolsena va in scena la poesia. Sabato 17 dicembre, alle 16,30, con l’Accademia Barbanera, associazione culturale di persone, poeti, che si dilettano a scrivere e pubblicare versi. Con la direzione artistica di Fabio D’Amanzio, il recital a ingresso libero proporrà la lettura delle poesie dell’antologia “Passioni” (a cura di Nevino Barbanera e pubblicata da Accademia Barbanera), che raccoglie le composizioni di 55 autori italiani e stranieri, con piacevoli intermezzi teatrali alle letture saranno affidati all'attore Marco Anselmi, accompagnati dal violinista Leonardo Ceccani.

“Ci definiamo poeti e non è reato e nemmeno un millantato credito, visto che non esiste un diploma, una laurea, un corso di studi per diventare poeti – affermano dall’Accademia Barbanera - Quindi chiunque di noi può tranquillamente e sinceramente essere o qualificarsi tale, alla ricerca e documentazione delle più nobili espressioni umane”. Durante lo spettacolo saranno presentati dall’associazione i bandi per due nuove antologie nel 2023 intitolate “Pace, non solo poesie…” e “XXV Anniversario 1998-2023 di attività”. “L’augurio è quello di un pubblico numeroso – concludono dall’Accademia Barbanera -, per un’iniziativa che unisce poesia, teatro e musica”.