"Re-Visioni - Cinema in mostra" nel segno di Gian Maria Volonté

Grosseto: Al Cinema Stella oltre alle proiezioni anche un’esposizione artistica. Domani, 15 dicembre, negli orari delle proiezioni, sarà possibile visitare l’esposizione della mostra “Re-Visioni – Cinema in mostra” realizzata da Legambiente Festambiente grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023", a valere sul progetto “Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.



Sono stati coinvolti i ragazzi della IV BTG del Polo Bianciardi che hanno reinterpretato le locandine dei film di Gian Maria Volonté, di cui ricorre il 90° anniversario della nascita, attraverso lavori di grafica, fotografia, disegno. Questi i ragazzi coinvolti: Bonanata Celeste, Boughanbour Yahdih, De Maio Claudio, Dongiacomo Francesco, Donnarumma Giulio, Fossi Alice, Gemignani Melissa, Giacomelli Filippo, La Cara Kevin, Larini Cristian,Lenzi Oliver, Leonelli Ilaria, Maiorano Sebastian, Manni Renato, Metrano Asia, Panerati Martina, Piacentini Simone, Polemi Leonardo, Rotolo Iacopo, Stevanato Giorgia, Vignali Gianmarco. I ragazzi sono stati guidati dai docenti Bonaccorsi Donatella, Di Maggio Luca, Ranieri Michele, Romano Marco e da professionisti del settore come Giada Breschi, Mara Pezzopane e Vanessa Rusci. Tante le collaborazioni in atto con Clan, libreria QB, DLF, Cinema Stella per la realizzazione della mostra.

Oltre all’esposizione saranno disponibili anche pacchetti di cartoline con i soggetti realizzati dai ragazzi.