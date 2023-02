Attualità Rassegna “Rosa, Rosae… Declinare al femminile” c'è “Itinerari farnesiani in Tuscia" 8 febbraio 2023

Redazione Sabato 11 febbraio, alle 17, a Bolsena, alla sala multimediale dell’ufficio turistico, in piazza Matteotti. Saranno presenti gli autori Giuseppe Moscatelli e Giacomo Mazzuoli

Bolsena: Da piccolo casato di capitani di ventura e signorotti di campagna a potente nobile famiglia che governò i ducati di Parma e Piacenza di Castro ed ebbe tra le figure più illustri papa Paolo III, il cardinale e mecenate Alessandro Farnese, il duca Alessandro Farnese e la regina consorte di Spagna Elisabetta Farnese. La famiglia Farnese ha lasciato nella Tuscia una straordinaria eredità storica e artistica, fatta di meravigliosi palazzi, bellissime chiese, grandi giardini e fontane e possenti cinte murarie. Queste testimonianze sono raccontate nel libro “Itinerari farnesiani in Tuscia”, che sarà presentato sabato 11 febbraio, alle 17, alla sala multimediale dell’ufficio turistico, in piazza Matteotti, nell’ambito del ciclo di incontri letterari “Rosa, Rosae… Declinare al femminile” patrocinato dal Comune di Bolsena, dalla Pro loco Bolsena e dal Centro Sviluppo Bolsena e il Lago. A parlane con la guida turistica Maria Pace Guidotti, gli autori Giuseppe Moscatelli, docente e avvocato, e Giacomo Mazzuoli, studioso di storia e cultura del territorio. Il volume, pubblicato da Annulli Editore, è un omaggio a una famiglia e a un territorio che sono indissolubilmente legati, attraverso la descrizione accurata di ben quarantatré località suddivise territorialmente, con introduzioni di carattere storico e artistico. Costituisce una guida completa, aggiornata e soprattutto unica. Gli autori, con un linguaggio agile e chiaro, raccontano gesta eroiche, crudeltà e passioni, vicende storiche e umane avvincenti come i capitoli di un romanzo; e ci accompagnano in itinerari ricchi di fascino. Seguici





