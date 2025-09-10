Rasna Land Experiences: a Sorano tra Arte, Natura, Benessere e Sapori

Un ciclo di eventi culturali ed esperienze immersive nella cornice della Maremma etrusca

Sorano: Al via "Rasna Land Experiences. Viaggi tra arte, natura, benessere e sapori nella Terra Etrusca di Sorano", presentate da Rasna Heart Warm Hospitality nella persona dell'antropologa e local expert Silvia Serrotti.

Un ciclo di eventi culturali, nella suggestiva cornice della Maremma etrusca, fulcro di un progetto orientato all’esperienza turistica e culturale, strutturato come un ecosistema di nuovi servizi fruibili nel territorio di Sorano e dintorni e pensato per raccontarne e farne vivere l’anima autentica e le sue origini etrusche.

Le Rasna Land Experiences sono esperienze immersive che intrecciano arte, natura incontaminata, convivialità e sapori locali, con la partecipazione di artisti, artigiani, produttori del territorio ed operatori olistici certificati. Il calendario estivo, disponibile online nella pagina Instagram @rasnaheartwarmhospitality, apre la strada a incontri unici, che continueranno nei mesi successivi e si arricchiranno di nuove esperienze in meravigliose location nel Comune di Sorano e nei territori circostanti. Un invito a scoprire il patrimonio culturale di questa zona, all'insegna del benessere e in modo sostenibile.

"Le Rasna Land Experiences - spiega Silvia Serrotti - nascono per promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, che celebra i valori di benessere, bellezza, arte tipici della cultura etrusca, le eccellenze enogastronomiche e i paesaggi unici di Sorano e dintorni, con il coinvolgimento di produttori, artisti, artigiani locali ed operatori olistici certificati. Ogni esperienza guida i partecipanti alla scoperta del patrimonio culturale e naturale locale attraverso sessioni olistiche, workshop artistici o artigianali, dove la degustazione enogastronomica diventa un momento finale di convivialità, per celebrare insieme i sapori autentici del territorio".

Gli eventi, condotti anche in lingua inglese, hanno posti limitati e sono su prenotazione. Per dettagli e calendario completo: Rasna Heart Warm Hospitality - Silvia Serrotti +39 388.8290393 -rasnaheartguesthouse@gmail.com.

Queste sono attualmente le imprese e le realtà coinvolte. Aziende vinicole: Sassotondo, Biagiola Winery. Aziende agricole: Agriturismo Melodie Toscane, Maremma Che Bambù. Artisti: Sergio Tamassia, Annamaria Papalini & Fabrice De Graef. Operatori olistici certificati: Sara Lucchetti insegnante Vinyasa Yoga, Irene Corfidi naturopata, Valentina Fusco arteterapista - stampa botanica.





