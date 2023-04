Attualità Rap e trap per il sabato della Sala Eden 6 aprile 2023

Grosseto: Sabato 8 aprile la Sala Eden di Grosseto ospita la UnderDogz rap night. Una serata dedicata a questo genere musicale, organizzata da Leonardo Repola, che dalle 21.30 a mezzanotte animerà il locale al bastione Garibaldi, sulle Mura medicee della città. Ad esibirsi, nella prima parte della serata, sarà un collettivo di cinque giovani artisti, seguiti, poi da un dj set. Il collettivo è composto dai rapper JackChan, al secolo Giacomo Cassandri, Pye (Pietro Mancineschi), Shu Ha Rhi (Stefano Landini), rapper e grafico, e MatMa (Matteo Maria Lucà), rapper e producer. I cinque, pur mantenendo progetti artistici separati, dal 2020 decidono di unire le forze e lavorare insieme, facendo della collaborazione e della contaminazione artistica reciproca uno strumento su cui puntare per la produzione continua e indipendente di musica. MatMa, con una formazione musicale improntata alla produzione di beat, realizza basi e tappeti sonori su cui, insieme agli altri componenti del collettivo, fa scorrere linee metriche mischiando flow melodici ad altri che invece “affettano il tempo”. Creando, dunque, una molteplicità di stili musicali diversi, che non vogliono essere etichettati solo all’interno del rap/trap: la loro ricerca, infatti, si concentra in un continuo processo di sperimentazione e miglioramento. Il collettivo ha all’attivo i singoli “Avevo un sogno” (2020), “New York” e “Costola” (2022), e il 30 marzo scorso è uscito il loro ultimo brano dal titolo “Marmo”, disponibile su ogni piattaforma. Dopo l’esibizione live del collettivo è in programma il dj set di Mr Baro. Grossetano, si avvicina al mondo dell’hip hop nel 1996. Appassionati di black music, fonda nel 1999 un sound system reggae "Combostyle", dove seleziona dischi e fa da Mc. Nel tempo, ha collaborato con vari artisti, cantando per molti mixtape che si trovano, oggi, solo in analogico, e ha prodotto diversi brani di artisti Italiani e jamaicani; è stato il dj di Kg Man del Quartiere Coffee. Per l’occasione, la Sala Eden è aperta dalle ore 18.30 con possibilità di aperitivo e cena. L’ingresso è libero, per informazioni: 327 394 5254

