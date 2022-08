Ramo di pino pericolante. Intervengono i Pompieri

Grosseto: Nella tarda serata di ieri venerdì 19 agosto, attorno alle 21.30, i Vigili del fuoco di Grosseto sono dovuti intervenire in via Montello per rimuovere un grosso ramo pericolante di una enorme pianta di pino.





L'intervento, ha richiesto circa una mezz'ora, con la strada chiusa al traffico, per permettere alla gru con una squadra dei vigili del fuoco di rimuovere il ramo pericolante. Dopo che la zona è stata preventivamente messa in sicurezza, i vigili hanno provveduto a tagliare il ramo pericolante e riportarlo a terra.





Il tutto si è risolto senza ulteriori problemi e il ramo è stato depositato in un ampio slargo del marciapiede della strada in attesa di essere successivamente recuperato per essere smaltito tra i rifiuti da parte delle autorità competenti.