Rallye Elba, Giani: “Sport come motore di sviluppo per l’isola”

ll presidente della Regione Toscana ha partecipato alla tavola rotonda sul rapporto tra sport e turismo che si è svolta al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio in vista del Rallye Elba e Trofeo Città di Porto Azzurro che si correrà sulle strade isolane venerdì 2 e sabato 3 maggio

Isola d'Elba: “Iniziative come questa fanno bene all’immagine dell’Elba perché sono l’occasione per affermare una visione positiva di quest’isola, che non è solo Portoferraio, la Cosmopoli di Cosimo I de’ Medici, che pure è una città meravigliosa e dalle grandi potenzialità, ma è l’intero Scoglio con le sue testimonianze storiche collegate, ad esempio, alla presenza d Napoleone Bonaparte, oltre che con le ricchezze naturalistiche legate al mare e al turismo. L’Elba ha bisogno di interventi specifici, di occasioni per attrarre investimenti, pertanto ha necessità di migliorare i collegamenti con la terraferma e le infrastrutture. In questo contesto eventi come la gara rallistica servono anche per ascoltare e programmare. Il rally apre una stagione turistico-sportiva importante. Siamo infatti in un periodo in cui ancora non c’è il turismo dei grandi numeri. Questa manifestazione, pertanto, rappresenta l’avvio della stagione legata all’estate. La competizione rallistica giunge quest’anno all’edizione numero 58, mentre il rally storico alla numero 59. I due appuntamenti, di fatto, aprono e chiudono la stagione estiva. Turismo e sport, all’Elba, in sintonia ed anzi collegati tra loro e rivestono entrambi un’importanza fondamentale per la comunità isolana”.

Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo al convegno dal titolo “L’isola della porta accanto” che si è svolto mercoledì 30 aprile, al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio. Il convegno è stato organizzato dall’Aci di Livorno e dall’Aci Livorno Sport come occasione di riflessione ma anche come evento di apertura delle iniziative alla vigilia del Rallye Elba e Trofeo Città di Porto Azzurro, che si svolgerà tra venerdì 2 e sabato 3 maggio e che vedrà la partecipazione di circa cento equipaggi provenienti da svariati Paesi d’Europa.

Dopo l’intervento del presidente Giani, nel dibattito moderato dal vicedirettore de Il Tirreno, Cristiano Marcacci, sono intervenuti il presidente dell’Aci livornese Marco Fiorillo e il presidente dell’Aci Livorno Sport Luciano Fiori che hanno ringraziato il presidente Giani e posto l’accento sull’importanza della gara a livello automobilistico e sportivo. Il rally isolano, è stato detto, “è tra i cinque più importanti a livello nazionale”. Un aspetto, quello dell’importanza, che è stato evidenziato anche dall’ex navigatore Giuseppe Cerri, vincitore di quindici titoli italiani di rally e uno europeo, per due volte sul podio mondiale, il cui nome figura tre volte nell’albo d’oro dei vincitori del Rallye Elba per gli anni 1985, 1986 e 1991.

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha sottolineato che la competizione rallistica è importante non solo per il capoluogo ma per l’intera isola. Essa, per Nocentini, rappresenta “un’occasione cui l’intera comunità elbana deve guardare con attenzione”.

Nel merito delle questioni economiche e dello sviluppo del territorio isolano, evidenziando come iniziative come questa possono “facilitare anche lo sviluppo turistico”, si sono soffermati Roberto Guiggiani, organizzatore di eventi e docente di marketing territoriale, e il direttore Irpet, Nicola Sciclone, che hanno ricordato l’importanza del turismo per l’isola d’Elba.

In sala erano presenti molti amministratori locali, tra cui la giunta comunale di Portoferraio al completo e il sindaco di Marciana, Simone Barbi. Il quotidiano Il Tirreno è il media partner della manifestazione rallistica.