Rally, tutto pronto per il 48° Trofeo Maremma. Sono 122 gli iscritti

Follonica: Ci siamo. Finalmente. La grande attesa è finita. Sulle strade della maremma sta per andare in scena il rally “Trofeo Maremma”, gara nazionale, giunto quest'anno alla sua 48° edizione, secondo atto del Trofeo Rally Toscana.



Sembra ieri, quando da un'idea di patron Paolo Santini, nel 1977, decollò la manifestazione maremmana, per un gara amata e apprezzata da tutti gli addetti ai lavori.

Alle ore 8,01 di domenica si abbasserà la bandiera tricolore sulla vettura che scatterà dalla pedana posta in pizza Guerrazzi. A questa edizione del “Maremma” sono 112 partenti tra auto moderne e storiche, già questi la dicono lunga.

E così per due giorni Follonica sarà la capitale dei motori con tutti i protagonisti della Coppa di zona CRZ7 a far da degna cornice ad una manifestazione che ha raggiunto notorietà a livello nazionale e oltre i cui organizzatori si dicono speranzosi per effettuare il grande balzo nei campionati superiori.

La gara ripropone speciali che hanno fatto la storia della gara tirrenica. Un percorso di 263,800 km. Complessivi con 9 prove speciali, tutte su asfalto per complessivi 64,98 km.

Grossi nomi al via, grande assente Rudy Michelini plurivittorioso in Maremma.

Gara molto impegnativa, per il successo finale spiccano i nomi, di Alessio Santini vincitore dell'ultima edizione, sarà in gara al volante della Citroen C3 wrc plus, altri pretendenti a lottare sono Andrea Volpi, Roberto Tucci, Leopoldo Mestrini, Federico Gasperetti ( entrambi con la Citroen C3), Gianluca ) Skoda Fabia Evo Rally 2).

99 vetture per il rally auto moderne, e 12 vetture per il rally storico.