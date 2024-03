Rally, si scaldano i motori per il “Trofeo Maremma”

Follonica: Arriva il Trofeo Maremma in Riva al Golfo. La manifestazione tirrenica si conferma nella Coppa di Zona 6.



Il 48° Trofeo Maremma si presenta con molte novità e con non poche conferme. La gara, come lo scorso an no partirà dal centro di Follonica, di fronte alla gelateria Pagni ( piazza Guerrazzi), la gara poi si concluderà domenica 14 aprile 2024 sul lungomare di Follonica

Un nuovo volto per il rally tirrenico: la città di Follonica abbraccia l'evento motoristico con la felicità del patron Paolo Santini, che ringrazia per la collaborazione le amministrazioni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino, i comuni coinvolti.

Il Trofeo Maremma è una gara che guarda al territorio . Notevole il coinvolgimento tra Follonica, il cuore pulsante della gara, Gavorrano, Massa Marittima, e Scarlino che sostengono l'evento inteso oltre che come momento di sport anche come ideale veicolo di promozione turistica, con l'afflusso legato alla gara : dai partecipanti al team, addetti ai lavori e appassionati che mediamente soggiornano sui luoghi per tre-quattro giorni, con evidente ricaduta economica positiva per il compatto ricettivo.

Tante le conferme delle “storiche”, oltre alla validità della Coppa di VI zona, ci sarà di nuovo il via per la gara nazionale riservata alle auto storiche che giungerà al nono anno di svolgimento e diverse saranno altre validità riservate agli equipaggi a partire dal trofeo Rally Toscana, vi sarà poi la validità per l'Italian Tropy, il Trofeo all'interno delle gare di Coppa Rally di zona dedicato alle vetture delle classi R2 in cui è suddivisa R3, R5, rally 2, rally rally 4, rally 5, per il Michelin trofeo Italia la nuova iniziativa della casa francese di pneumatici, all'interno della Coppa Rally di zona, si conferma il Trofeo Pirelli Accademia, legato alle gare delle nove zone delle corse su strada, a sostegno della base dei praticanti.

Nel frattempo si sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno il giorno 3 aprile 2024.