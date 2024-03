Rally, sarà una grande edizione quella del 48° Trofeo Maremma

Follonica: Alla scuderia Maremma Corse 2.0 si sta lavorando intensamente per mandare in scena in Riva al Golfo il 48° Rally Trofeo Maremma , gara che anche quest'anno avrà la validità nazionale, autentico fiore all'occhiello della scuderia tirrenica.



Gli organizzatori del team follonichese, con in testa patron Santini e tutti gli altri collaboratori unitamente al presidente Marco Federighi, stanno lavorando sul tracciato che ha fatto la storia del rally maremmano nell'intento di presentare una edizione del “Maremma” ad alto livello.

Sulle prove speciali ancora nessuna indiscrezione, nel frattempo è stato ufficializzato il programma del 48° Trofeo Maremma.

Apertura delle iscrizioni: giovedì 14 marzo 2024 alle ore 8,00; chiusura , mercoledì 3 aprile 2024, ore 24.

Consegna Road Book: Marina di Scarlino- Zero Distanze, giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 19,30 alle ore 20,00. Venerdì 12 aprile 2024, dalle ore 8,30 alle ore 10,00.

Ricognizioni Percorso: venerdì 12 aprile 2024 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Ingresso Mezzi Servizi Area- Marina di Scarlino, parcheggio esterno: venerdì 12 aprile 2024 dalle ore 19,00 alle ore 20,00. Sabato 13 aprile 2024 dalle ore ore 8,00 alle ore 12,00.

Verifiche sportive- Marina di Scarlino- Zero Distanze: sabato 13 aprile 2024, partecipanti allo Shakedown dalle ore 9,30 alle ore 11,30, tutti gli altri partecipanti dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Verifiche Tecniche, Marina di Scarlino Lungomare Carducci, sabato 13 aprile 2024, partecipanti allo Shakedown. Dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Tutti gli altri dalle oer 13,00 alle ore 15,30.

1° Riunione Collegio dei Commissari- Follonica Fonderia 2- Via Roma alle ore 11,00.

Shakedwn: Tratto iniziale Ps Gavorrano km. 2,700.

Briefing ( obbligatorio e presenza)- Marina di Scarlino- Zero Distanze, sabato 14 aprile 2024 alle ore 16,30.

Pubblicazione Ordine di partenza: sabato 14 aprile 2024 alle ore 16,00.

Partenza Primo Concorrente- Follonica, piazza Guerrazzi, sabato 13 aprile alle ore 18,31.

Riordino Notturno ( 1°concorrente)- Follonica- Via Amorotti, ingresso sabato 13 aprile 2024 alle ore 18,40. Uscita domenica 14 aprile 2024 alle ore 8,01.

Arrivo primo concorrente- Follonica Piazza Guerrazzi alle ore 17,31.

Premiazioni sul palco di arrivo- domenica 14 aprile 2024.

Verifiche post gara- Follonica, officina Tozzini e Ciacci, domenica 14 aprile 2024 .

Esposizione Classifiche, domenica 14 aprile 2024, alle ore 18,30.

Direzione Gara e Segreteria- Follonica, Fonderia 2- via Roma: sabato 13 aprile dalle ore 8,30 alle ore 20,00. Domenica 14 aprile 2024, dalle ore 7,30 alle ore 20,00.

Sala Stampa- Follonica- Fonderia 2. via Roma , sabato 13 aprile 2024 dalle ore 10 alle ore 19,00. Domenica 14 aprile 2024, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

(foto Marco Ferretti)