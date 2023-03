Rally: Sarà una grande edizione quella del 45° Trofeo Maremma

Gli organizzatori sono da tempo a lavoro per allestire quello che è ritenuto il fiore all'occhiello dell scuderia tirrenica. Le prove speciali saranno chiuse al pubblico.



Follonica: Alla scuderia Maremma Corse 2.0 si sta lavorando intensamente per mandare in scena in Riva al Golfo il 45 Rally Trofeo Maremma, gara che anche quest'anno avrà la validità nazionale, autentico fiore all'occhiello della scuderia tirrenica.

Gli organizzatori del team follonichese, con in testa Patron Paolo Santini e tutti i suoi collaboratori unitamente al presidente Federighi, stanno lavorando sul tracciato che ha fatto la storia del rally maremmano nell'intento di presentare una edizione del “Maremma “ad alto livello. Nel frattempo è stato ufficializzato il programma del 45. rally Trofeo Maremma.





Apertura iscrizioni: giovedì 23 settembre 2021, alle ore 8,00. - Chiusura iscrizioni: mercoledì 15 ottobre 2021, ore 24.00 - Roadbook e accrediti: solo radar giovedì 21 ottobre 2021, dalle 19,30 alle 21.00: Venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 8,30 alle ore 10,30, c/o Maremma Corse 2.0, via del Commercio Follonica (Gr).

Accrediti, venerdì 22 ottobre 2021 dalle 18,30 alle 20,30, sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 8,30 alle ore 13(priorità partecipanti Shakedown) -

Ricognizioni Autorizzate (3 passaggi): venerdì 22 ottobre 2921dalle ore 11 alle 19,00.

Segreteria- direzione gara (c/o Fonderia 1 area ex Ilva- Follonica (Gr): sabato 23v ottobre 2021 alle ore 8 alle 19,00.

Domenica 24 0ttobre 2021: dalle ore 7 alle ore 19,00

Riunione Collegio cc.ss; sabato 23 ottobre 2021, ore 10.

Verifiche sportive on line.

Verifiche tecniche (c/o Pala Golfo, Via Raffaello Sanzio Follonica): sabato 23 ottobre 2021: partecipanti) dalle 10,30 alle 13,00. Tutti gli altri dalle 14 alle 17,30.

Ingresso mezzi service area (c/o Pala Golfo via Raffaello Sanzio -Follonica): sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 9 alle 18,00, domenica 24 ottobre dalle ore 7 alle 7,30.

Shakedown (c/o sp 84 Scarlino (Gr). Sabato 23 ottobre 2021 dalle14 alle 18.

Briefing equipaggi (scritto).

Partenza primo concorrente (c/o Pala Golfo Via Raffaello Sanzio- Follonica)., domenica 24 ottobre 2021: h 8,01

Arrivo gara (c/o Palagolfo Via Raffaello Sanzio- Follonica): 24 ottobre 2021, h 17,11.

Verifiche post gara domenica 24 ottobre 2021

Esposizione classifiche (c/o direzione gara), domenica 24 ottobre 2021, h.19,00.

Parco chiuso (c/o Palagolfo via Raffaello Sanzio Follonica), domenica 24 ottobre ore 21.

sala stampa (c/o Fonderia 1 area ex Ilva-Follonica): sabato 23 ottobre 2021 dalle 9 alle 19; domenica 24 ottobre 2021, dalle 8 alle 20,00.