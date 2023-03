Rally, ritorno al passato nel 47° Trofeo Maremma

Il tracciato e le manifestazioni collaterali saranno nel segno della tradizione. Sono otto le prove speciali. Le iscrizioni si chiudono il 22 marzo alle ore 23:00.

Follonica: Il Trofeo Maremma scalda i motori e conferma il ritorno al passato. Sarà questo il motivo conduttore della 47° edizione del Rally, il fiore all'occhiello della disciplina che andrà in scena nei giorni 1 e 2 aprile.

Grande entusiasmo per l'annuncio dell'evento da parte del patron Paolo Santini, a dimostrazione di quanto sia importante la gara che andrà in scena in riva al Golfo.

Già sale l'attesa per una gara densa di novità con la conferma del ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali quali il rally storico con le vetture che hanno fatto la storia del mondiale.

Il calore e la voglia di lavorare, e bene, non è mai mancata e anche quest'anno per la scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 sotto la guida di patron Santini, nocchiero da sempre del rally tirrenico.

“Siamo riusciti - ha detto Santini - a mettere in piedi una edizione particolarmente ricca di grandi novità per la felicità di tutti. Abbiamo lavorato tanto sperando che l'edizione n.47 ripeta il successo di tutte le altre perché Follonica merita questo ed altro”.

In realtà qualcosa di grande lo si era già visto lo scorso anno con la gara internazionale riportando un grande successo tecnico e organizzativo con quasi 16O iscritti, ma non è bastato. E allora il Maremma riparte dalla gara nazionale valida per la la Coppa CRZ.

Il 47° Trofeo Maremma valido come gara nazionale, torna in Riva al Golfo con grande entusiasmo. Si parte e si arriva nel centro di Follonica, la partenza è da piazza Guerrazzi davanti alla gelateria Pagni e l'arrivo in piazza XXV Aprile.

Felice patron Santini per quanto ha fatto l'Amministrazione comunale nell'abbracciare la gara tirrenica che si riprende il suo grande fascino per la gioia di appassionati e organizzatori per il più grande e importante evento motoristico che andrà in scena nei giorni 1 e 2 aprile 2023.

Grandi ringraziamenti da parte di patron Santini, nei confronti dell'Amministrazione comunale per la grande disponibilità per l'evento, per la concessione da parte del sindaco di Follonica, per la concessione del riordino notturno in piazza XXV Aprile e del parco assistenza nella nella zona di via Mercatale.

Le iscrizioni si chiuderanno il 22 marzo alle ore 23:00.

Sono otto le prove speciali: Gavorrano (da ripetersi due volte) nella prima tappa, quindi il ritorno di Marsiliana ( da ripetersi tre volte), e le conferme di Tatti (tre volte).

Tratti cronometrarti che hanno fatto la storia del rally maremmano.

(foto Marco Ferretti)