Rally R.A.A.B., Pedersoli campione di nervi: battuto Tosi per soli 4 secondi

Luca Pedersoli firma il trionfo: battuto in volata il favorito Gianluca Tosi. (Foto Marco Ferretti)

Castiglion Dei Pepoli: Emozioni, spettacolo e un finale al cardiopalma: la 32ª edizione del Rally R.A.A.B. Alto Appennino Bolognese ha incoronato Luca Pedersoli, capace di imporsi per appena 4” sul grande favorito Gianluca Tosi, al termine di una sfida serratissima.

La manifestazione, organizzata con la consueta professionalità dalla ASD Maremma Corse 2.0, guidata dal patron Paolo Santini, ha confermato tutte le aspettative della vigilia. In gara, tra i protagonisti assoluti, Tosi e Pedersoli, entrambi al volante della Skoda Fabia RS, hanno dato vita a un duello avvincente che ha entusiasmato il pubblico lungo le prove speciali.

Alle loro spalle, sul terzo gradino del podio, è salito Brusori, staccato di 28”. Un risultato che testimonia la competitività di una gara capace di unire auto moderne e storiche, regalando emozioni a spettatori e addetti ai lavori.

Il Rally R.A.A.B. si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama rallistico, capace di coniugare tradizione, passione e spettacolo.

Il prossimo appuntamento firmato Maremma Corse 2.0 è fissato per il 25 e 26 ottobre, con la decima edizione del Rally delle Colline Metallifere.