Rally, Maestrini sfortunato al Trofeo Maremma

Un'uscita di strada nega al pilota “di casa” la terza poltrona del podio



Follonica: Leopoldo Maestrini stava volando verso il traguardo di Follonica, terzo assoluto, quando sulla speciale di “Marsiliana” si consumava il colpo di scena che non ti aspetti.

E' stata una uscita di strada sulla prova speciale, nel tentativo di recuperare la china, così sono andati in alto mare sogni di gloria del driver scarlinese, andando in fumo completamente il progetto con il quale alla vigilia Maestrini puntava almeno a conquistare il terzo posto, ma la fortuna ancora una volta non è stata dalla sua parte.

Molto dispiaciuto Maestrini per quanto accaduto che nel tentativo di avvicinarsi al podio ha finito la gara anzitempo.

Fino ad allora, Leopoldo Maestrini aveva disputato una buona gara affiancato dalla rientrante Gioia Boddi, al volante della Citroen C32, vettura messagli a disposizione dal team Art-Motosport 2.0, con la quale sarà in gara al rally dell'Isola d'Elba, primo atto dell'IRC Cup.

(foto Amicorally)