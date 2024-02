Rally: Il 1° Follonica Motorshow pronto allo spettacolo

La nuova kermesse motoristica proposta da Maremmacorse 2.0 nel format Formula Challenge Sperimentale, è in programma al Palagolfo di Follonica il 24 e 25 febbraio. L’evento guarda alla solidarietà, parte dell’incasso verrà devoluto ad associazioni di volontariato del territorio.

Organizzata anche l’iniziativa “Rally e Solidarietà”, proposta che permetterà al pubblico di vivere dall’interno di un’auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, nelle fasi extra-gara. Iscrizioni aperte fino a lunedì 19 febbraio.

Follonica: E’ nel pieno del periodo delle iscrizioni (chiusura il 19 febbraio), il 1° Follonica Motorshow, la nuova proposta di Maremmacorse 2.0, in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio a Follonica.

Una competizione nuova con il format di Formula Challenge Sperimentale Aci Sport, prevista negli ampi spazi del Palagolfo, in via Sanzio a Follonica, location non certo nuova ad eventi di motorsport perseguendo l’obiettivo di arricchire il calendario sportivo in Maremma con un appuntamento che si vuole diventi un classico di inizio stagione.

Le iscrizioni si sono aperte dal 27 gennaio ed avranno chiusura il 19 febbraio, per queste due giornate di agonismo e spettacolarità, aperte alle vetture da rally moderne e storiche, da slalom, formula challenge e prototipi, esemplari conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza.

TRE PERCORSI

Tre, i percorsi “disegnati” da MAremmaCorse 2.0: “Follos”, “Leopolda” e “Sprint” – tratti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di ben 19.800 metri e che godranno dell’accensione dei motori nella giornata di sabato 24 febbraio, con il Warm Up previsto dalle ore 13:00 alle ore 15:30. Nove, i passaggi totali, tre ripetuti per tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto.

Sabato 24 febbraio si correrà in tre occasioni con start alle 18,00 e chiusura dei duelli alle 20,00, domenica 25 si tornerà a gareggiare dalle 08,45 con termine della competizione alle ore 18:00 dopo altre sei sfide.

Il paddock verrà allestito all’interno dell’area Palagolfo, location dove troverà spazio anche un Rally Village aperto ad una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la “Rally e Solidarietà”, proposta che permetterà al pubblico di vivere dall’interno di un’auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, nelle fasi extra-gara.

Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato cittadine.