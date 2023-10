Rally: Giuseppe Testa (Skoda Fabia R5) conquista la finale di Coppa Italia.

Cassino (Fr): Sulle strade del lazio, si è consumata la finale della Coppa Italia, in occasione del rally di Cassino. A trionfato Giuseppe Testa, con a fianco, il fido Abbantegola al volante della Skoda Fabia R5, targata Ro Racing. Testa ha dominato sin dalle prime battute ed a preceduto Di Palma (Skoda Fabia) di appena 1”7. Finale palpitante con arrivo quasi in volata. Sul terzo gradino del podio è salito Carlo Signor (Skoda Fabia) trionfatore del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, a 34”2. Al via della manifestazione, tra gli altri, Susanna Mazzetti, navigata da Andrea Cecchi, in gara con la Skoda Fabia del Team Katori.



C'era grande attesa per vedere all'opera il driver pratese protagonista di una grande prestazione nell'ultima edizione del rally di Pistoia , tale da permettergli di arrivare al rally di Cassino. Una gara nuova e molto impegnativa per “Susi” Mazzetti che ha preparato ad hoc la gara laziale al fine di realizzare un bel risultato con ben 150 vetture al via, per un evento molto importante. Incontrando non poche difficoltà nell'affrontare una gara nuova, alla fine tutto sommato a realizzato una buona prestazione, questo era l'obiettivo che la Mazzetti e Cecchi si prefiggevano alla vigilia.

Archiviato l'approccio nelle prime due prove speciali, poi con il passare del tempo l'equipaggio toscano ha cercato di mettersi in mostra con il passare delle speciali, ma restava il problema di confrontarsi con il lotto e quotato degli avversari, tra i quali il vincitore del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, quale Carlo Signor che alla fine è arrivato sul terzo gradino del podio.

Susanna Mazzetti e Andrea Cecchi, sono espressi al massimo dei loro livelli. Non importa se alla fine sono arrivati attardati ottenendo solo il 75° posto, (preceduta da Maira Zanotti, di una manciata di secondi) ma ce l'anno messa tutta per ben figurare, e ci sono riusciti, su un lotto di 155 equipaggi al via. Comunque bravi, era la prima esperienza in una finale nazionale.

Foto Marco Ferretti