Rally delle Colline Metallifere: a Pomarance la 10ª edizione dedicata a Leonardo Tucci

Il 25 e 26 ottobre la Val di Cecina diventa capitale dei motori con l’evento nazionale firmato Maremma Corse 2.0. (Foto Marco Ferretti)

Pomarance: Cresce l’attesa per il Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, in programma il 25 e 26 ottobre. La decima edizione, dedicata alla memoria di Leonardo Tucci, si annuncia ricca di novità, a partire dal trasferimento a Pomarance dopo sette anni a Piombino: un cambio di scenario che porta la competizione nel cuore della Val di Cecina.

Sin dal suo debutto, il rally ha saputo unire sport e valorizzazione del territorio. Anche quest’anno si prevede una grande partecipazione di piloti, appassionati e addetti ai lavori, pronti a trasformare Pomarance nella capitale dei motori per due giorni.

Il comune pisano sarà infatti il fulcro della manifestazione: qui si svolgeranno verifiche, partenze e arrivi delle auto, ma anche il Parco Assistenza, i riordinamenti, la direzione gara, la segreteria e la sala stampa. Gli organizzatori sottolineano l’ottima accoglienza ricevuta dalle istituzioni locali e dagli operatori economici, elementi che rafforzano le basi per una crescita ulteriore dell’evento.

Tutto è pronto, dunque, per una decima edizione che si preannuncia spettacolare, capace di accendere la passione dei tifosi e confermare il Rally delle Colline Metallifere come appuntamento di riferimento nel panorama nazionale.