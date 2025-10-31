Rally delle Colline e di Pomarance: trionfo di Marco Runfola in terra toscana

Il pilota siciliano domina la decima edizione della gara organizzata da Maremma Corse 2.0, imponendosi in sei prove speciali e lasciando dietro Tucci e Senigagliesi.

Pomarance: Arrivato in punta di piedi dalla splendida Sicilia, Marco Runfola ha letteralmente sbancato il rally toscano che la Maremma Corse 2.0, guidata dal patron Paolo Santini, ha trasferito con successo in terra pisana.

Navigato dal fido Daniele Michi, Runfola ha dominato quasi tutte le prove speciali, conquistandone ben sei e imponendo la propria superiorità. Dopo un avvio in cui Roberto Tucci e Carlo Alberto Senigagliesi avevano provato a tenere il passo, il pilota siciliano ha trovato il giusto feeling con la Skoda Fabia RS, cambiando marcia e prendendo definitivamente il largo.

Determinato e in forma smagliante, Runfola ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua grinta, fino a conquistare un successo netto e meritato, lasciando solo le briciole agli avversari.

Un grande vincitore per una grande gara e per una grande organizzazione: Maremma Corse 2.0 chiude così in bellezza la stagione rallistica con un evento perfettamente riuscito.

Adesso tutti in vacanza, prima di tornare a pensare alla prossima edizione del Trofeo Maremma, che nel 2026 festeggerà le sue nozze d’oro.