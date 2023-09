Rally dell'Appennino Reggiano, prorogate le iscrizioni

Prorogate a lunedì 11 settembre le iscrizioni per il 42° Rally Appennino Reggiano, manifestazione automobilistica in programma nei giorni 16 e 17 settembre organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0



Follonica: Cresce l'entusiasmo in terra emiliana per l'arrivo del 42° Rally dell'Appennino Reggiano, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, che andrà in scena nei giorni 16 e 17 settembre.

Sono state prorogate le iscrizioni a lunedì 11 settembre per la manifestazione automobilistica valevole per il CRZ coeff. 5 Zona, gara valida anche per il 45° Trofeo Luciano Lombardini.

Sarà una grande edizione della gara emiliana che avrà al via equipaggi di caratura nazionale. Questo è quanto si percepisce dai pensieri degli organizzatori con in testa patron Paolo Santini, nocchiero da sempre della scuderia Maremma Corse 2.0 di Follonica.