Rally Colline Metallifere, una grande edizione per un grande vincitore

Follonica: E' stata una grande edizione del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, un vero e proprio successo tecnico organizzativo. La manifestazione andata in scena per il sesto anno consecutivo nella città del ferro, non ha deluso le aspettative anzi è andata oltre, facendo la felicità di una grande squadra che è riuscita ad allestire un evento di grandi proporzioni per la festa dell'ottavo anno.



Una grande gara, con un grande vincitore, Carlo Signor, che ha conquistato in Val di Cornia un significativo successo in vista delle finali di Coppa Italia che si svolgeranno a fine settimana in quel di Cassino. Signor ha trionfato al volante della Skoda Fabia R5/ Rally 2, con a fianco Patrik Bernardi, dominando dall'inizio alla fine.

Particolarmente felice patron Paolo Santini “Abbiamo lavorato moltissimo - ha detto - siamo riusciti a mandare in scena una gara, riuscita in tutti i sensi. Ci credevamo moltissimo, insieme a tutta la squadra, alla riuscita di questo evento e siamo riusciti a riproporre un bel tracciato con qualche novità ed abbiamo avuto grandi risposte da parte degli appassionati, con moltissime persone al via dal centro di Piombino, nonostante il maltempo e con un grande pubblico di appassionati lungo,la prova spettacolo al porto di Piombino. Ci credevamo molto a questa gara, ha avuto molta qualità nei piloti e team presenti e non è stato facile ma ci siamo riusciti tutto sommato. Abbiamo avuto la fortuna di avere al via nomi importanti come quello di Carlo Signor, sceso al C olline per vincere e per allenarsi in e ne siamno orgogliosi anche vista delle finali di Coppa Italia di Cassino, è stato un bel regalo per noi per essersi confrontati con i vari Tucci, Senigagliesi. Sono orgoglioso di assere al vertice di una grande squadra, di una grande manifestazione, quale il “Colline” che può ancora crescere." ha concluso il patron.

Relativamente alla gara, Santini si è complimentato con Carlo Signor, dominatore di una gara tartassata dalla pioggia nella sua prima giornata, un successo dedicato alla memoria del compianto Leonardo Tucci, il driver livornese scomparso qualche anno fa, si è complimentato anche con Carlo Alberto Senigagliesi, con Antonio Sollazzo e con lo sfortunato Roberto Tucci, vincitore della scorsa edizione, tutti quanti al volante della Skoda Fabia R5.

D: E della terza edizione dell'Historica Rally della Val di Cornia, che dice?

R: “La gara era l'ultimo atto del Trofeo Rally Toscano, è stato un grande successo, di partecipanti, un vanto per l'organizzazione e complimenti al vincitore Giovanni Mori.

D: Quale sarà il futuro del Colline e della Val di Cornia gli abbiamo chiesto.

R: “Abbiamo ancora la validità nazionale, ma sono sicuro che questa gara avrà un futuro eclatante. Mi sento di dire grazie ai piloti, alle istituzioni, agli sponsor, ma soprattutto di dire un grazie a tutti. Abbiamo lavorato tantissimo per mettere in piedi questo evento per dare sicurezza alla gara e nel nostro intento ci siamo riusciti".

Archiviamo il Colline ci fermiamo pensato al 48° Trofeo Maremma. Complimenti patron, un altro successo è andato in archivio. Ma tutta la stagione è stato un successo organizzativo, dal Trofeo Maremma, al Città di Lucca, all'Appennino Reggiano e adesso con il Colline, una grande stagione per la Maremma Corse 2.0

Foto di Marco Ferretti