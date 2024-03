Rally: aperte le iscrizioni fino al 3 aprile per il 48° Trofeo Maremma

Follonica: Il Trofeo Maremma scalda i motori e conferma il ritorno al passato, sarà questo il motivo conduttore della 48a edizione che andrà in scena nei giorni 13 e 14 aprile 2024. Grande entusiasmo per l'annuncio dell'evento da parte del patron Paolo Santini, a dimostrazione di quanto sia importante la gara che andrà in scena nella Città del Golfo. Già sale l'attesa per una gara densa di novità con la conferma del ritorno al passato, per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali, quali il rally storico con le vetture che hanno fatto la storia del mondiale.



“Siamo riusciti - ha detto Santini - a mettere in piedi una edizione particolare ricca di grandi novità per la felicità di tutti. Abbiano lavorato tanto sperando che questa edizione possa ripetere il successo di tutte le altre perchè Follonica è questo e altro. In realtà qualcosa di grande lo si era già visto nel 2022 con la gara internazionale riportando un grande successo tecnico e organizzativo con quasi 160 macchine al via, ma non è bastato. E allora il Maremma riparte dalla gara nazionale valida per la Coppa Rally CRZ.”

Valido come gara nazionale, torna nella Città del Golfo con grande entusiasmo. Si parte e si arriva nel centro di Follonica (partenza da Piazza Guerrazzi, davanti alla gelateria Pagni). Il riordino notturno sarà in via Amorotti, mentre il parco assistenza sarà a Marina di Scarlino.

Sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, sono in programma nove prove speciali, per un totale competitivo di 64,98 chilometri sui 263,80 dell'intero tracciato. Sono prove speciali strutturate in un solo giorno di gara, che ovviamente rispecchiano la tradizione del rally follonichese, andando a proseguire la sua grande storia e certamente soddisfare gli equipaggi più esigenti.