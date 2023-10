Rally, a Piombino trionfa il veneto Signor

Piombino: E' il veneto Marco Signor a conquistare l'ottavo rally delle Colline Metallifere e della val di Cornia. Il driver della Sama Racing si è imposto con merito nella gara tirrenica, trionfando al volante della Skoda Fabia R5/Rally 2 con accanto il fido Patrik Bernardi, è stato protagonista di una gara che lo ha visto primeggiare fin dalle prime battute imponendo alla gara un ritmo molto sostenuto (nonostante il maltempo che si è abbattuto sul percorso nella prima tappa) e costringendo di fatto alla resa i suoi più diretti avversari.



Signor è riuscito ad imporsi in sei prove speciali delle sette in programma. , Sul terzo gradino del podio è approdato invece Roberto Tucci ( Skoda Fabia) con un ritardo di 1'13”8.

La gara è stata molto impegnativa (disputata nella prima frazione da vento e pioggia) che hanno impedito ai partecipanti di esprimersi a grandi livelli, gara con tre prove speciali e le restanti quattro nella seconda tappa. Nella prima frazione due passaggi su Sassetta (definita come l'Università della curva), e la prova spettacolo in notturna. Nella seconda tappa, doppio passaggio su Monteverdi e su Campiglia. Gara tutt'altro che avara di colpi di scena. Grande pubblico alla partenza, dal centro di Piombino (nonostante la fitta pioggia), molti sportivi sono accorsi sui tornanti per assistere alla speciale in notturna al Porto di Piombino. Molti dunque gli appassionati accorsi per tifare per i propri beniamini. Non sono mancati i colpi di scena. E grande entusiasmo fra gli appassionati accorsi, lo spettacolo atteso non ha certo deluso le aspettative della vigilia.

Grande favorito della vigilia, il veneto Carlo Signor non ha deluso le aspettative, centrando il successo, sulla strade della Val di Cornia, imponendosi sin dalle prime battute riuscendo ad avere ragione di avversari validi e quotati come Roberto Tucci, vincitore della scorsa edizione della gara tirrenica.

Pronti via con Signor che fa segnare il miglior tempo, nonostante il maltempo con con un vantaggio di 10”3 su Senigagliesi e 16”1 su Sollazzo ( che si è girato), mentre Tucci in seguito ad una forte ventata alla fine accusa un ritardo di 28”.

Signor continua ad attaccare anche sul secondo passaggio su Sassetta e rifila 16”7 su Senigagliesi e 19”8 su Tucci che prova recuperare le sventure partita nel primo passaggio su Sassetta,

Signor, domina anche la spettacolare speciale in notturna al Porto, con Fiore molto vicino e così pure Senigagliesi e Tucci.

Non cambia la musica nella seconda frazione, con Signor che continua ad imporsi, lasciando la gloria a Senigagliesi che si è imposto sulla speciale di Campiglia.

E' l'epilogo di un successo annunciato con Signor che trionfa a mani basse nella gara dedica alla memoria di Leonardo Tucci.

Che dire dell'organizzazione, semplicemente perfetta con la regia di patron Paolo Santini e di tutta la scuderia Maremma Corse 2.0

Giovanni Mori, al volante della BMW/M3 ha conquistato al termine dell'appuntamento piombinese il Trofeo Rally per le auto storiche. La gara si è decisa nelle ultime due prove speciali con un finale elettrizzante.

La classifica: 1. Signor-Bernardi ( Skoda Fabia) in 39'16”4; 2. Senigagliesi-Lupi ( Skoda Fabia Evo) a 51”4; 3.Tucci-Farnoccchia ( Skoda Fabia) a 1'13”8; 4. Batistini-Batistini ( Skoda Fabia) a1'14”5; 5. Sollazzo-Pellegrini ( Skjoda Fabia Evo) a 1'56”4.

(foto Marco Ferretti)