Radicondoli. Teleriscaldamento Belforte: lavori in linea con i tempi previsti

Radicondoli: Lavori teleriscaldamento del lotto 2.1 in linea con i tempi previsti e primo anello già collaudato. Il che vuol dire che i cittadini che abitano in via del Moro e via delle Campane a Belforte possono già da ora fare domanda per allacciarsi.

Sono i due aspetti principali emersi dal nuovo incontro tra la cittadinanza, l’amministrazione e i tecnici per fare il punto sui lavori a Belforte che si è tenuto mercoledì 30 luglio. Insieme agli interventi per la collocazione delle tubazioni necessarie al teleriscaldamento, a Belforte è in corso una importante riqualificazione di tutto il centro urbano per lavori dal valore di oltre 3milioni di euro.

“Già da ora ci sono famiglie che possono scegliere il teleriscaldamento e che possono chiedere di allacciarsi, nonché accedere alle agevolazioni messe a punto dal Comune di Radicondoli per sollecitare l’adesione e sostenere chi non ha la possibilità di fare allaccio - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tozzi - Tutte le info si possono recuperare sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.radicondoli.si.it/home/vivere/territorio/progetto-wivoaradicondoli/bandi-emessi-per-le-famiglie.html e poi c’è il sito www.wivoaradicondoli.it”.

Il teleriscaldamento è una componente fondamentale dell’investimento di WivoaRadicondoli 3.0. Perché? “Perché porta con sé una forma di riscaldamento efficace e efficiente, un’opera utile per aiutare le famiglie e le imprese, per abbattere i costi del riscaldamento, voce ancora oggi molto importante nei budget familiari - aggiunge il sindaco – Per chi ha una casa di 70 metri quadri l’attuale costo del gas Gpl è di 1500 euro annui, invece con l’impianto di teleriscaldamento è stimato in 660 euro, con un risparmio di 840 euro, meno dunque 56%. Abbiamo sempre detto che vivere qui può voler dire avere dei contributi per affitto o acquisto casa. Ma il vero valore aggiunto lo fanno i servizi complessivi in questa comunità ci sono: il teleriscaldamento, contributi per chi ancora non ne può disporre, la scuola, il lavoro, la socialità e la cultura. Sono elementi legati, che vanno letti tutti insieme”.

Insieme, c’è l’obiettivo è dare un volto diverso a Belforte e la posa della fibra ottica. “Anche questo è WivoaRadicondoli”, osserva il sindaco.

WivoaRadicondoli 3.0 in pillole. Focus di questo progetto presentato a marzo è lo “Sblocca Affitti per Abitare”, contributi che il Comune si impegna ad assegnare ai proprietari per sostenere la residenzialità. Due possibilità: lavori di riqualificazione per case destinate all’affitto, fino ad un massimo di 3mila euro, oppure contenimento dei costi per gli interessi sui finanziamenti finalizzati ai lavori di riqualificazione, fino ad un massimo di 2000 euro. WivoaRadicondoli 3.0 si compone di 14 bandi con novità destinate all’abitare, ma anche per le imprese con il bando nuove attività strategiche. Complessivamente si parla di quasi 440mila euro per sostenere la residenza, le famiglie, la scelta del teleriscaldamento, le nuove imprese e anche chi deciderà di affittare la propria casa.