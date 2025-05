Radicondoli aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile Sienaenergie Ets

Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli: “Stimolare lo sviluppo di forme di produzione di energia da ulteriori fonti rinnovabili vuol dire accompagnare la nostra comunità verso quel percorso green che ci siamo prefissi fin dal 2020 e che con le elezioni dello scorso anno abbiamo confermato: Radicondoli carbon free, Radicondoli borgo green e delle rinnovabili. In bocca al lupo e buon lavoro a Sienaenergie che si è aggiudicata la manifestazione di interesse del comune. Presto dobbiamo essere operativi”.

Radicondoli: Il comune aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile Sienaenergie Ets. All’unanimità il consiglio comunale ha votato la delibera. Adesso saranno messi in atto tutti i passi per sviluppare concretamente la Comunità Energetica con i benefici che questa porta ai cittadini e alle aziende.

“Sono davvero molto orgoglioso di presentare questa decisione del consiglio comunale, ringrazio tutti i consiglieri per i suggerimenti e per questa scelta – fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli - Stimolare nel nostro territorio lo sviluppo di forme di produzione di energia da ulteriori fonti rinnovabili vuol dire accompagnare la nostra comunità verso quel percorso green che ci siamo prefissi fin dal 2020 e che con le elezioni dello scorso anno abbiamo confermato: Radicondoli carbon free, Radicondoli borgo green e delle rinnovabili”.

Perché scegliere una comunità esterna al Comune? “Perché sarebbe stato anti-economico, complesso e con prevedibili ritardi per l’amministrazione un eventuale percorso in autonomia – aggiunge Guarguaglini - L’obiettivo invece ora è quello di consentire nel più breve tempo possibile l’inizio di un percorso virtuoso e, come previsto dalla normativa, accedere alle agevolazioni. Ed è impegno da parte dell’amministrazione di sensibilizzare tutti i cittadini a farsi attori di questo grande progetto di “democrazia energetica”. Sarà proprio grazie alla partecipazione attiva dei produttori e dei consumatori che potremo ottimizzare l’autoconsumo della nostra comunità abbattendo i costi energetici e rafforzando la nostra convinzione di comunità rispettosa dell’ambiente”.

L’amministrazione comunale ha infatti un ruolo centrale. Ad inizio aprile 2025 il comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per l’adesione ad una o più comunità energetiche. Ad aggiudicarsi la procedura è stata la Comunità Energetica Rinnovabile Sienaenergie Ets che ha sede a Siena. E’ operativa in tutta la provincia di Siena e tra i soci fondatori ci sono associazioni del territorio, l’Arcidiocesi di Siena Colle Val d’Elsa e Montalcino, l’Università degli Studi di Siena, organizzazioni sindacali. Sono in corso adesioni da parte dei comuni della provincia di Siena.

Cosa accade con l’ingresso in una Comunità Energetica? Si potrà consumare, produrre e scambiare l’energia prodotta collettivamente e quindi ottenere benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata. “In questo modo sarà possibile sviluppare una sinergia con la cittadinanza ed ogni altra struttura del territorio – osserva Guarguaglini – A questo punto i miei migliori auguri di buon lavoro a Sienaenergie. Dovremo completare tutti i passaggi formali e poi iniziare a sviluppare i passi concreti verso gli obiettivi che ci siamo dati”.

Il Presidente di Sienaenergie, Alessandro Vigni, ha espresso compiacimento per l’adesione del Comune di Radicondoli, avvenuta in contemporanea con quella di Sarteano, ai quali si aggiungeranno presto altri comuni del senese e del grossetano, considerato lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento. Queste adesioni attestano la volontà delle amministrazioni locali di collaborare con un soggetto del terzo settore, basato sul volontariato e lontano da qualsiasi tentazione speculativa, come la Comunità Energetica “Sienaenergie” che rappresenta ormai un punto di riferimento affidabile e competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle energie rinnovabili.