Rachele Perna campionessa italiana under 17 per la categoria kg. 60

Per la Fight Gym Grosseto è l'unidicesimo Campionato Italiano vinto.

Grosseto: A Chianciano si sono svolti i campionati Italiani under 17 maschili e femminili dove Rachele Perna della Fight Gym Grosseto, accompagnata dal tecnico Emanuela Pantani, rappresentava la Toscana nella categoria dei kg. 60. Dopo aver battuto in semifinale la calabrese Giorgia Nigri, in un match non facile ma dove la vittoria non è stata mai in dubbio si trovava ad affrontare in finale l’imbattuta lombarda Adannaya Wilson. Il match è scorso in modo equilibrato, dove la grossetana è andata sempre in crescita nel corso delle riprese riuscendo a portare a casa il risultato.

Rachele Perna unica toscana, sia in campo femminile che maschile, a fregiarsi del titolo continentale conferma le qualità della palestra Grossetana guidata dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff e presieduta da Amedeo Raffi che nel corso dei suoi venti anni di attività porta casa l’undicesimo titolo italiano nelle categorie dilettantistiche. Perna Rachele ottima studentessa dell’Istituto Commerciale Sportivo, già inserita nel team della nazionale azzurra, dovrà tornare subito in palestra e conciliare i suoi impegni scolastici con le presenze nei raduni della Nazionale per la preparazione dei prossimi campionati europei che a gennaio si svolgeranno in Germania.