Race Around Rwanda: ultimo sforzo per Stephanie Daddi

Grosseto: Sta arrivando agli sgoccioli la meravigliosa avventura della Race Around Rwanda. Stephanie Daddi ha comunicato in nottata che suo fratello Thomas ha concluso la gara, ed è arrivato in decima posizione tra gli uomini. Un grandissimo risultato. Lei invece di avere sempre più dolori alle ginocchia, la gara è dura si conclude una tappa e se ne apre subito un’altra. Oramai l’obiettivo è arrivare in fondo e ieri dopo 180 km, 4000mt di dislivello e 17 ore in bici e tanti antinfiammatori presi è andata a dormire non prima di aver scattato qualche foto da turista.

La fine è vicina, oggi potrebbe essere il giorno decisivo e i 38 gradi, le salite, il sorriso dei bambini, le piantagioni di Thé, le notti insonni saranno solo parte di un'avventura che sta per terminare. Sicuramente un’altra sarà nel cassetto pronta per essere elaborata. Forza Stephanie!

