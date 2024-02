Race Around Rwanda: ci saranno anche Stephanie Lee e Thomas Daddi di Scarlino Outdoor ASD

Scarlino: Grandissima impresa per l'atleta della Scarlino Outdoor ASD Stephanie Lee Daddi insieme al fratello Thomas Daddi che parteciperanno alla Race Around Rwanda 2024.







Proprio in queste ore sono in marcia per percorrere i 1000 km che li attendono e oltre 18000 metri di dislivello insieme agli altri 100 atleti arrivati da tutto il mondo.

Una impresa che viene percorsa con delle bici Gravel attraverso i meravigliosi scenari di questo paese del centro Africa. Ogni concorrente deve cavarsela da solo e avere tutti i kit di riparazione per la bici e mangiare il necessario per il lungo viaggio. La manifestazione prevede che i concorrenti per sicurezza abbiano dei GPS con sé e sono previsti dei check point per monitorare gli atleti.





«La nostra super Stephanie - dice il presidente Paolo Biagiotti - non è riuscita a completare tutto l'allenamento necessario per la "gara" ma è molto decisa a portala in fondo e siamo sicuri che con il supporto del fratello Thomas riusciranno in questa impresa. I numeri di gara sono per Stephanie N°82 e per Thomas N° 86. Chiunque voglia seguirli può accedere al sito www.racearoundrwanda.com/live oppure su www.dotwatcher.cc».