Raccontare Grosseto 2023. Visite guidate gratuite, tutto il programma

Il Comune di Grosseto organizza visite guidate gratuite in città e sul territorio. Ecco tutto il programma dell’anno.



Grosseto: L'Architettura Liberty in città (mercoledì 25 gennaio ore 9 e mercoledì 5 luglio ore 18.30), Grosseto Medioevale (mercoledì 8 febbraio ore 9 e mercoledì 13 settembre ore 18.30), Grosseto e le sue mura (mercoledì 8 marzo ore 9), L'edilizia razionalista in città (mercoledì 5 aprile ore 18.30), Grosseto città d'acqua (mercoledì 3 maggio e 28 giugno ore 18.30), Il centro storico by night (giovedì 20 luglio, 17 agosto e 31 agosto alle 21), Il museo archeologico e i reperti di Roselle (mercoledì 26 luglio ore 11.30, ingresso a pagamento). E ancora: le chiese del centro storico (mercoledì 9 agosto ore 18.30 e mercoledì 8 novembre ore 9), Voci dalla pietra (mercoledì 25 ottobre, 6 dicembre ore 9), Montepescali: il falco della Maremma (venerdì 24 marzo ore 15), Tramonto sulle dune di Principina (luglio 1, 8, 15, 22, 29 ore 20.15 e agosto 5, 12, 19, 26 ore 20.15), Tramonto all'Oasi di San Felice (luglio 6, 13, 20, 27 ore 20 e agosto 3,10,17, 24,31 ore 20). Roselle: la città sul lago Prile (visita guidata notturna all'area archeologica che si terrà ogni venerdì di luglio e agosto alle 20.45 in caso di conferma dell'apertura serale dell'area), Alberese: dal Granducato all'arrivo dei veneti (domenica 1 ottobre ore 15). Infine Istia: il castello sul fiume Ombrone (venerdì 24 novembre ore 15), Batignano e i suoi presepi (sabato 9 dicembre ore 15).

Per informazioni e prenotazioni: info@grossetoturismo - 0564 488573, mentre le informazioni e il materiale sono disponibili su www.quimaremmatoscana.it.

"E' questo un programma molto ampio e strutturato di appuntamenti che vuole valorizzare il nostro territorio partendo dalle caratteristiche che lo rendono unico e raro - spiega l'assessore al Turismo Riccardo Megale -: è un calendario che può richiamare tanti turisti che per la prima volta arrivano in Maremma, ma che può attrarre visitatori della nostra zona, perché no anche cittadini di Grosseto, che potranno così ammirare le eccellenze ambientali e culturali nostrane attraverso i consigli esperti di una guida. Un modo per apprezzare Grosseto sotto vari punti di vista, che escono dalla tradizionale visione quotidiana".