“Raccontami una fiaba”. Alla scoperta della tradizione cinese con “I Draghi e le Nuvole”

Sabato 20 gennaio – ore 17:00, Biblioteca Comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia



Castiglione della Pescaia: Al via alla Biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione della Pescaia una nuova serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli.

“Raccontami una fiaba” nasce dal grande successo della rassegna che ha accompagnato e divertito durante le festività natalizie. Saranno sei incontri il sabato alle 17:00, con cadenza quindicinale, in cui gli attori del Teatro Studio di Grosseto racconteranno le fiabe classiche e le altre storie che popolano la tradizione letteraria per bambini italiana e straniera, trasportando tutti nel meraviglioso mondo della fantasia.

Il tema che lega i racconti sarà il rispetto e l'impegno, per l'ambiente, per il prossimo e per se stessi. E poi un omaggio al fumettista Sergio Staino che con le sue vignette dedicate ad Italo Calvino è stato protagonista del programma culturale dello scorso anno.

«Siamo felici di riproporre una rassegna sulle fiabe - afferma il Sindaco Elena Nappi - perché con questi eventi regaliamo ai nostri piccoli amici nuovi rapporti veri di socializzazione reale che negli anni del covid si sono spesso persi o modificati. Vogliamo tornare a far sognare e stimolare il mondo della fantasia lontano da smartphone e social che oggi la fanno da padrone nel tempo libero anche dei bambini, e quale modo migliore che immergersi nel mondo delle fiabe che da secoli raccontano e insegnano?».

Primo appuntamento sabato 20 gennaio con “I Draghi e le Nuvole”, una fiaba della tradizione cinese rielaborata in chiave moderna grazie all'adattamento e la regia di Mario Fraschetti.

I draghi-nuvola, rappresentazione delle divinità dell’acqua nella mitologia cinese, diventano, in questa narrazione, metafora di una storia sul diritto di vivere in un ambiente pulito e il dovere di impegnarsi per la sua salvaguardia. La fiaba prende spunto dalla problematica ecologica dell’inquinamento, e coinvolgerà i bambini nella drammatizzazione con travestimenti e maschere, filastrocche, improvvisazioni, canzoni e tanti “colpi di scena” nel raccontare le imprese di bambini coraggiosi che attraverso un viaggio pieno di ostacoli sapranno riportare l’equilibrio tra l’uomo e la natura.