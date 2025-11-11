Racconta un vinile: un tuffo nel mondo del Quartetto Cetra con Carlo Savona

Grosseto: Appuntamento imperdibile per Racconta un vinile. Domani, mercoledì 12 novembre alle 17.30 alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani accoglieranno negli spazi della libreria, Carlo Savona, figlio di Virgilio Savona e Lucia Mannucci, storica coppia del Quartetto Cetra.

Carlo Savona abita a Casole d’Elsa e ha realizzato nella sua casa colonica l’Archivio Savona Mannucci/Quartetto Cetra che la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana ha dichiarato “fonte di primaria importanza per la storia della canzone, della musica, dello spettacolo e della televisione italiana del ‘900”. Dalla voce di Carlo potremo ascoltare aneddoti e storie di questo straordinario quartetto. Caratterizzato dalle notevoli capacità vocali dei suoi componenti, evidenti nelle armonizzazioni delle canzoni, e dai testi spesso umoristici e sempre di buon gusto, il gruppo è considerato anticipatore in Italia di mode e generi musicali,

Il racconto di Savona più che su un vinile introdurrà il pubblico ad una più generale immersione nel mondo musicale dei Cetra anche con l’ausilio di filmati che fanno parte dell’archivio.

Come sempre è aperta anche la viniloteca, realizzata grazie anche al contributo della Banca Tema, e il bar con le prelibatezze proposte a colazione, pranzo e aperitivo.

Ingresso libero