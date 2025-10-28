Racconta un vinile: Filippo Fratangeli racconta "Rimmel" di Francesco De Gregori

Sono passati cinquant’anni dall’uscita di “Rimmel”, il quarto album in studio di Francesco De Gregori, e “Racconta un vinile” lo celebra domani, mercoledì 29 ottobre alle 17.30 alla libreria QB di Grosseto, insieme a Filippo Fratangeli, cantante e musicista dei Quartiere Coffee che ha dato vita ad un progetto dedicato proprio al cantautore romano insieme a Paolo Mari.

Grosseto: Nel gennaio del 1975, un giovanissimo Francesco De Gregori pubblicava “Rimmel”, album che avrebbe segnato per sempre la storia della musica italiana. Un’opera preziosa capace di raccontare emozioni universali attraverso testi poetici e melodie eterne. A mezzo secolo di distanza, questo disco continua a illuminare generazioni vecchie e nuove con la sua intensità e la profondità delle parole che racchiude. Fu l’LP più venduto dell’anno (al di là della soundtrack di Profondo Rosso), e ripercorrendone le canzoni cult non è difficile crederlo.

Dal brano che dà il titolo all’album, “Rimmel” che racconta l’ingannevolezza dei sentimenti a “Buonanotte fiorellino”, ispirata a Bob Dylan, un valzer come una ninna nanna senza tempo, da “Pablo” scritta insieme a Lucio Dalla che parla di un emigrato spagnolo in cerca di fortuna fino a “Quattro cani”, una ballad on the road che invece parla di quattro cani in giro per il mondo avventurieri e solitari. Poi ancora “Il signor Hood” con le storie di un bandito gentiluomo e “Le storie di ieri” dove si parla della nostra storia. Completano la track list “Pezzi di vetro”, “Piccola mela” e “Piano bar”: tanti brani caratterizzati da un linguaggio asciutto eppure ricco e immaginifico che hanno tratteggiato De Gregori come uno dei cantautori più importanti della musica italiana.

L’autore di “Rimmel” proprio in questo periodo riporta nei teatri il suo album di successo in occasione del cinquantesimo anniversario.