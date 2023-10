"Racconta un vinile". Appuntamento con Daniele Sgherri che racconta Lucio Battisti

Grosseto: Seconda edizione per Racconta un vinile alla libreria QB di Grosseto. Dopo il successo dell’inverno scorso torna l’appuntamento con la musica raccontata e in particolare con alcuni album che hanno fatto la storia della canzone.



Si inizia domani, mercoledì 25 ottobre alle 18, con Daniele Sgherri che introdurrà l’album di Lucio Battisti “Il nostro caro angelo”, ottavo disco del cantautore pubblicato 50 anni fa, nel 1973. L’album segna la svolta rock di Battisti e la copertina fu considerata all’epoca molto eccentrica ma in realtà voleva solo sensibilizzare il pubblico su temi cari a Battisti-Mogol, come l’ecologia e le tradizioni.

Con il progetto 𝑹𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 il volontario della libreria QB, Alessandro Ramacciotti, condivide una delle sue grandi passioni, la musica. Gli incontri, a cadenza quindicinale condotti dallo stesso Ramacciotti e da Luca Urbani, chiamano a raccolta amici e musicisti che, di volta in volta, parlano di un vinile da loro scelto. Aneddoti e curiosità sul disco saranno la chiave per raccontare cantautori e musicisti di sicuro interesse. Tra i prossimi appuntamenti Pink Floyd, Frank Zappa, David Bowie e tanti altri per trascorrere l’inverno tra libri e musica.

Nell’occasione sarà possibile acquistare i libri dedicati al disco o all’autore che viene raccontato.