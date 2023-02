Racconta un vinile: Alessandro Angeli e Andy Rocchi raccontano i joy division

Grosseto: Prosegue alla libreria QB, in piazza della Palma a Grosseto, il progetto Racconta un vinile. Domani, mercoledì 8 febbraio alle 18 Alessandro Angeli e Luca Urbani intervistano Alessandro Angeli e Andy Rocchi per raccontare l’album “Unknown pleasures”.

Angeli, che ai Joy Division ha dedicato “Transimission. Vita, morte e visioni di Ian Curtis, Joy Division”, avrà modo anche di parlare del suo libro. Non un libro storico sulle minuzie biografiche dei Joy Division, non un calco dell'icona macabra e maledetta di Curtis, non una ricerca sulle cause che lo spinsero alla fine, piuttosto un racconto scritto da dentro, alla ricerca dell'uomo, lontano dalle facili e stereotipate mitizzazioni dell'industria musicale. Un romanzo di immagini che ci consegna le fragilità e la solitudine di un ragazzo nella Manchester spettrale e arrabbiata degli ultimi anni '70. Una città di ferro e ombre, quelle stesse che attraversano l'animo di lan e che egli cerca di rivelare nelle sue canzoni, fino alle estreme conseguenze, snudando il male alle radici dell'Occidente. La voce di un poeta moderno, che alle rassicuranti promesse della fama ha anteposto la sua autenticità.



Il progetto 𝑹𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 è stato ideato dal volontario della libreria Alessandro Ramacciotti e vede la collaborazione di Luca Urbani e di tanti musicisti e amici che a cadenza quindicinale raccontano i loro miti della musica attraverso un album scelto a rappresentare la sua discografia. Racconta un vinile andrà avanti fino a tutto marzo.