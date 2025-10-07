Raccolta rifiuti a Piancastagnaio: da martedì 14 ottobre consegna dei sacchi allo Spazio Dante Cappelletti

Piancastagnaio: Prende il via a Piancastagnaio la consegna della fornitura annuale di sacchi per la raccolta porta a porta. L’Amministrazione comunale di Piancastagnaio e Sei Toscana informano che da martedì 14 ottobre a sabato 8 novembre sarà possibile ritirare i sacchi presso lo Spazio Dante Cappelletti in via Fratelli Rosselli 73 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.30; sabato dalle 9.00 alle 15.00 (incluso sabato 1° novembre). Per ritirare la dotazione è necessario presentare un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta TARI.

Si ricorda, inoltre, che chi non avesse ancora provveduto al ritiro della 6Card può rivolgersi all’Ufficio Tari il giovedì dalle 10 alle 14.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il Numero verde di Sei Toscana 800127484, il sito internet www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS).



