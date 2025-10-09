Raccolta fondi "Mela 2025", AISM Grosseto ringrazia i volontari per la collaborazione

Grosseto: «A nome mio e di tutta la sezione provinciale di Grosseto, desidero esprimere il nostro più sincero ringraziamento per il prezioso contributo fornito durante la raccolta fondi “Mela 2025”. Il tuo impegno e la tua dedizione hanno fatto una differenza tangibile, e senza il tuo aiuto non saremmo riusciti a raggiungere i risultati straordinari che abbiamo ottenuto». Così la Presidente provinciale di AISM Grosseto Caterina Vargiu.

«Grazie al tuo tempo, alla tua energia e alla tua passione - aggiunge -, siamo riusciti non solo a raccogliere fondi fondamentali per sostenere le nostre attività di ricerca, ma anche a sensibilizzare molte persone sulla nostra causa. La tua partecipazione attiva è forse partita dalla piazza, forse dalla tua cerchia di amici, forse dai colleghi di lavoro che hai coinvolto, ma è andata ben oltre: è arrivata alla vita delle persone con Aism e patologie collegate e questo fa la differenza. Il lavoro che svolgiamo non sarebbe possibile senza volontari come te, e siamo profondamente grati per il tuo supporto. Certi che tu possa continuare a far parte della nostra comunità e a condividere con noi questo percorso verso il cambiamento».

