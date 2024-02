Attualità Raccolta firme presso URP per Proposta di legge di iniziativa popolare su "Diritto alla vita" 27 febbraio 2024

27 febbraio 2024 72

72 Stampa

Redazione

Follonica: Presso l'ufficio URP del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per la seguente proposte di legge di iniziativa popolare, Comitato promotore della legge di iniziativa popolare "Difesa della vita, reddito di maternita', sostegno ai sofferenti" Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-12-2023 Le firme sono raccolte entro Lunedì 30 Giugno 2024 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Raccolta firme presso URP per Proposta di legge di iniziativa popolare su "Diritto alla vita" Raccolta firme presso URP per Proposta di legge di iniziativa popolare su "Diritto alla vita" 2024-02-27T10:30:00+01:00 99 it Proposta di legge di iniziativa popolare su "Diritto alla vita, reddito di maternita', sostegno ai sofferenti". La raccolta firme scade il 30 giugno 2024 PT1M /media/images/comune-follonica-stendardo-1.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica-stendardo-1.jpg Maremma News Scarlino, Tue, 27 Feb 2024 10:30:00 GMT