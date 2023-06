Politica Raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare 27 giugno 2023

Follonica: Presso l'ufficio URP del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32,75 E 135 DELLA COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25 MAGGIO 1970, N.352 ", G.U. n.111 del 13.05.2023.

Le firme potranno essere raccolte entro Lunedì 16 Ottobre 2023 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45.



