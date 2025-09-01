Raccolta firme per la Lista DSP – Hubert Ciacci Presidente: “Fino all’ultimo lotteremo per dare voce a chi vuole un cambiamento reale”

In Toscana prosegue a ritmo serrato la raccolta firme per presentare la lista Democrazia Sovrana e Popolare alle elezioni regionali 2025: ne servono oltre 9.000 da raccogliere in 29 giorni.

Possibilità di firmare fino al 7 settembre.

Firenze: La sfida è enorme, ma la determinazione è più forte: in Toscana continua a ritmo serrato la raccolta delle 9.000 firme necessarie per presentare la "Lista Democrazia Sovrana e Popolare – Hubert Ciacci Presidente" alle elezioni regionali 2025. Tante ne chiede la Regione ai partiti non già presenti in Consiglio regionale per poter presentare una candidatura.

Trovare 9.000 firme in soli 29 giorni — a cavallo di Ferragosto!, come stabilito il 12 agosto scorso dal decreto del governatore Giani — non è semplice, ma il confortante risultato raggiunto finora dimostra l’impegno dei volontari e il desiderio di partecipazione dei cittadini che vogliono un cambiamento reale: ne sono state raccolte tante, ma ancora non basta.

“Quello che ci è stato chiesto è una vera e propria prova di forza” — afferma Hubert Ciacci — “ma la stiamo affrontando con coraggio, passione e organizzazione. Ogni firma non è solo un segno su un modulo: è un atto di libertà e democrazia, è la voce di chi vuole cambiare davvero questa regione. La Toscana merita un futuro di sovranità, giustizia e buon senso. Con l’aiuto di chiunque creda in un futuro migliore possiamo renderlo possibile - continua - e basta una firma per diventare protagonisti di questa battaglia antisistema."

Punti raccolta firme: da Firenze a Livorno, da Arezzo a Siena, da Pistoia a Cortona, la rete dei gazebo, dei banchetti e dei punti firma nei comuni si sta raddoppiando. DSP sarà presente nei mercati, nelle piazze, agli eventi locali e in tutti gli uffici comunali durante gli orari di apertura. Si può sempre contattare il numero whatsapp +39 373 515 2553 per ogni informazione.

C’è ancora tempo fino al 7 settembre per apporre la propria firma: subito dopo i moduli saranno ritirati, verificati e consegnati alla Corte d’Appello di Firenze per la validazione finale.



