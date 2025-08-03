Raccolta di San Lorenzo: l’esito finale

E’ di 4,4 tonnellate pari a 464 scatole riempite, l’esito finale della 14esima edizione della Raccolta di San Lorenzo.

Grosseto: A questo dato, che tiene conto dei risultati di questo sabato e dello scorso, vanno aggiunti tre pancali di pasta donati da Conad (un’altra tonnellata e mezza circa).

In questo primo sabato di agosto, a una settimana dalla grande festa del patrono della città e della diocesi di Grosseto, nei supermercati Conad del capoluogo e di Castiglione della Pescaia volontari di Caritas diocesana hanno lavorato per raccogliere alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene, donati da chi, recandosi a fare la spesa, ha accettato di prendere parte a questo gesto di solidarietà che permette di sostenere il servizio che la Diocesi fa attraverso la bottega della solidarietà, dove circa 200 nuclei famigliari in difficoltà vengono sostenuti nel loro diritto alla spesa.

Nel corso della mattina i volontari dei tre supermercati cittadini hanno ricevuto la visita del vescovo Bernardino, che si è intrattenuto con loro, con le persone che si stavano recando a fare la spesa e ha consegnato ai direttori dei supermercati una bandiera con il simbolo di San Lorenzo.

“Ho ereditato questa bella consuetudine della Raccolta - commenta il Vescovo - e sono contento di poterla portare avanti nel nome del patrono Lorenzo. Oltre a quanto raccolto nelle due giornate, di cui ringrazio ciascuno, il valore di gesti così va oltre il risultato importante che si ottiene. Questi gesti infatti ci invitano a riflettere prima di tutto sul fatto che il bene ha bisogno della nostra fattiva collaborazione di mani, di menti e di cuori. Inoltre ci aiutano a ricordarci che ogni giorno è buono per essere prossimi ad ogni tipo di bisogno: che sia alimentare o di altro genere. Grazie dunque a chi ha lavorato per questo è pronti insieme a celebrare la festa di San Lorenzo nostro patrono”.

A Castiglione della Pescaia a portare il grazie della Diocesi ai volontari è stato il vicario generale don Paolo Gentili.

A coordinare i volontari che si sono alternati nei supermercati e quelli che si sono occupati delle operazioni di ritiro e stoccaggio delle scatole sono stati don Claudio Bianchi e Loredana Sauna, responsabile della Bottega della solidarietà.



