Raccolta di san Lorenzo a sostegno della Bottega della solidarietà al via domani

Coinvolti i supermercati Coop di Maremà e Aurelia Antica

Grosseto - Si inizia ad entrare nel vivo delle feste laurenziane 2025. Il primo gesto è la Raccolta di san Lorenzo a sostegno della Bottega della solidarietà, il servizio con cui la Chiesa di Grosseto, attraverso la Caritas, assicura a circa 200 famiglie del territorio in stato di difficoltà di poter fare la spesa senza utilizzare il denaro, ma "acquistando" tramite una scheda a punti ciò di cui necessitano a livello alimentare, ma anche di prodotti per l'igiene domestica e personale.

La prima delle due giornate di Raccolta si tiene domani, sabato 26 luglio, nei supermercati Coop del centro commerciale Maremà e del centro commerciale Aurelia Antica, a Grosseto. Sabato 2 agosto la seconda parte dell'iniziativa, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Per tutta la giornata volontari Caritas, identificabili attraverso la pettorina verde che indosseranno, coinvolgeranno gli utenti nel sostegno a questo servizio di carità.

Si possono donare, facendo la spesa, generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l'igiene personale o domestica.

La Bottega a Grosseto ha oltre dieci anni di vita; allestita originariamente in via Pisa, da oltre un anno è stata collocata in locali ampi, sani, accoglienti messi

a disposizione dalla parrocchia Santa Famiglia, con accesso autonomo da via Jugoslavia. La Raccolta, la cui prima edizione si è tenuta nel 2014, ha il duplice obiettivo di sostenere concretamente il magazzino della Bottega, così che anche nel periodo estivo coloro che vi si servono possano trovare ciò di cui hanno bisogno, esercitando il diritto alla scelta, ma ha anche l'obiettivo di ricordarci costantemente che le forme vecchie e nuove di povertà sono costantemente presenti nel tessuto sociale del nostro territorio e che contribuire anche con poco significa tenere salda la rete solidale della comunità.