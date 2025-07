Raccolta di San Lorenzo: 1.413 chili di prodotti donati nella prima giornata

Riempite 157 scatole nei punti Coop di Grosseto. Sabato 2 agosto si replica nei supermercati Conad del capoluogo e di Castiglione della Pescaia.

Grosseto: La solidarietà non va in vacanza. Lo dimostrano i numeri della prima giornata della Raccolta di San Lorenzo, l’iniziativa promossa da Caritas diocesana di Grosseto: in poche ore sono stati raccolti 1.413 chili di prodotti alimentari a lunga conservazione, per un totale di 157 scatole riempite grazie alla generosità dei cittadini che hanno scelto di donare qualcosa mentre facevano la spesa.





A raccontare il clima di partecipazione è Loredana Sauna, responsabile della Bottega della solidarietà:

“Ogni anno mi sorprende la risposta delle persone, sia dei volontari che donano il proprio tempo, sia dei tanti che, anche con piccoli gesti, contribuiscono ad aiutare chi è in difficoltà”.

La raccolta si è svolta sabato 27 luglio presso i punti vendita Coop del centro commerciale Maremà e Aurelia Antica, dove si sono alternati per tutta la giornata volontari di ogni età, coordinati dallo staff Caritas con la supervisione di don Enzo Capitani e don Claudio Bianchi.

“Ringraziamo Coop Tirreno per essere stata anche quest’anno al nostro fianco – dichiarano i due sacerdoti – in un appuntamento che è ormai diventato una tradizione importante per la comunità”.

La Raccolta di San Lorenzo proseguirà sabato 2 agosto nei tre punti Conad di Grosseto (via Clodia, via Scansanese e via Senegal) e nel Conad di Castiglione della Pescaia, lungo la provinciale del Padula, nei pressi del palazzo comunale.

Un gesto semplice, ma concreto, per essere vicini a chi ha più bisogno, nel nome di San Lorenzo, patrono della città e della diocesi di Grosseto.