Raccolta delle olive nei terreni comunali: ecco come fare richiesta

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima tramite avviso pubblico raccoglie le manifestazioni di interesse per la raccolta delle olive sui terreni di proprietà comunale situati in via della Repubblica e lungo la cinta muraria del capoluogo. Possono presentare domanda tutti i cittadini, le imprese o le associazioni del territorio comunale. Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Massa Marittima. Ad ogni domanda corrisponderà l’assegnazione di un massimo di 25 piante di olivo. Nel caso in cui le domande siano inferiori a 5 le piante saranno distribuite in numero eguale tra i richiedenti. Il frutto della raccolta dovrà essere destinato esclusivamente al consumo personale. Il concessionario si impegna a raccogliere le olive personalmente e con mezzi propri senza arrecare danni alle piante e successivamente ad occuparsi della pulizia dei terreni con il taglio e la rimozione delle erbacce concordando le modalità con l’ufficio Ambiente. La domanda, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata al Comune di Massa Marittima, Ufficio Patrimonio, a mezzo PEC a comune.massamarittima@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12 del 3 ottobre 2022 All’istanza dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Deve essere inoltre indicato un numero di telefono da utilizzare per comunicare l’esito dell’assegnazione I soggetti interessati a partecipare alla selezione potranno chiedere anche un sopralluogo all’Ufficio Patrimonio del Comune di Massa Marittima tramite contatti telefonici allo 328.8161045 o tramite email all’indirizzo b.parenti@comune.massamarittima.gr.it L’avviso pubblico e la modulistica sono consultabili sul sito del Comune www.comune.massamarittima.gr.it Info: Beatrice Parenti b.parenti@comune.massamarittima.gr.it 328.8161045 Seguici





