Raccolta dei rifiuti, spostamento di alcune postazioni in vista dei lavori alle piazzole: ecco dove e quando

Orbetello: Partono lunedì (12 maggio 2025) i lavori di rifacimento di alcune piazzole adibite ad ospitare delle postazioni di raccolta dei rifiuti e, di conseguenze, le postazioni saranno momentaneamente spostate per il tempo necessario al completamento dell'intervento.

I lavori interesseranno particolarmente Giannella, dove le postazioni saranno ubicate comunque in prossimità delle piazzole, e Fonteblanda «In relazione agli interventi di rifacimento delle piazzole – fanno sapere dall'amministrazione comunale - è necessario spostare temporaneamente le postazioni oggetto di intervento. L'intervento interesserà le postazioni di via delle tamerici e via talamonese che saranno spostate temporaneamente lungo via talamonese, dove sono adesso ubicati il contenitore dei vestiti e dei RAEE. La postazione di via montianese sarà accorpata con quella di via Poggio Perello».

«Prosegue – sottolinea l'assessore all'ambiente e alla raccolta dei rifiuti del Comune di Orbetello, Luca Minucci – il nostro lavoro per ottimizzare il servizio e limitare al massimo il disagio dei cittadini. Nel caso specifico, i lavori sono previsti per sigillare le piazzole ed evitare che gli animali selvatici possano insinuarsi sotto le postazioni e creare danni».