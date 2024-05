Questioni di Priorità: 86.010 Euro per "Scarlino Oltre Cielo"

Scarlino: "Mentre la nostra comunità affronta questioni ben più pressanti, l'amministrazione attuale ha scelto di allocare una somma di 86.010 euro per l'organizzazione dell'evento "Scarlino oltre cielo" con tempistiche errate. Luca Niccolini e "Scarlino nel Cuore" esprimono seria preoccupazione per questa decisione, ritenendo che le risorse avrebbero potuto essere impiegate in modo più efficace in altri settori cruciali per i cittadini di Scarlino.

In un periodo in cui le necessità della comunità chiedono attenzioni concrete, come il supporto alle famiglie, l'educazione e la sanità, l’abbattimento della Tari appare inopportuno destinare un budget così significativo a un evento che, nonostante il suo valore culturale, non risponde alle esigenze immediate del territorio ed il suo seguito è stato deludente. Crediamo nella trasparenza e nella concertazione della nostra offerta turistico culturale da affrontare con le associazioni culturali del territorio e gli operatori turistici con l'obiettivo di garantire che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo più attento ed equo. La nostra comunità merita una gestione responsabile che antepone il benessere collettivo a scelte di minore utilità. Luca Niccolini e "Scarlino nel Cuore" sono impegnati a difendere gli interessi dei cittadini di Scarlino e a garantire che ogni decisione amministrativa rifletta la reale volontà e le necessità della nostra comunità", termina la nota.