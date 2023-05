“Quel pulmino giallo per la beat generation” di Leo Leonelli approda a QB

Grosseto: Un salto nella beat generation. E’ quello che promette il libro “Quel pulmino giallo per la beat generation” di Giuseppe Leo Leonelli, edito da I libri di Mompracem, che sarà presentato domani, martedì 16 maggio alle 18 alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Introduce il giornalista Norberto Vezzoli.



Anche in Italia molte persone seppero cogliere il messaggio e il nuovo approccio storico della Beat Generation. Grazie a loro, negli anni ’70 e ’80, si manifestò una serie di eventi che portò a confrontarsi con un nuovo tipo di cultura, anche in luoghi dove la tradizione patriarcale contadina sembrava insostituibile. Coincidenza che portò un piccolo paese della provincia modenese a vivere un processo di trasformazione che non si sarebbe più fermato.

L'AUTORE. Giuseppe “Leo” Leonelli è nato a Modena nel 1963, ha seguito le orme del padre nella gestione del bar di famiglia a Vignola, ma da qui parte spesso per cammini e incontri in tutta Italia. Nel 2006 il suo debutto letterario con Santa Maria (Giraldi editore) a cui hanno fatto seguito Hasta Siempre (Oppure Editore) e racconti pubblicati con Marcos y Marcos e altri editori. Nel 2017 è uscito con Santiago (Incontri Editrice), romanzo con cui ha venduto migliaia di copie (cinque le edizioni), girato l’Italia con 120 incontri e vinto il premio nazionale Paolo Borsellino 2019 per la cultura.