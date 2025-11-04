“Quei giorni in Provenza”: un viaggio tra memoria, amore e perdita

Al Museo di Storia Naturale la presentazione del nuovo libro di Alessandro Bencivenni e Patrizia Busacca: un racconto intimo e poetico di una famiglia in viaggio, dove ogni ricordo diventa traccia indelebile di vita condivisa.

Grosseto: Venerdì 7 novembre alle ore 17:00, presso il Museo di Storia Naturale, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Bencivenni e Patrizia Busacca, Quei giorni in Provenza, alla presenza dell’autore.

Il volume racconta un viaggio compiuto nell’estate del 2013 da un padre, una madre e il loro figlio: un percorso memoriale in cui i luoghi, gli episodi e i dettagli non sono soltanto “cose vissute”, ma “cose che restano”. Attimi condensati, piccole pietre miliari nella vita di una coppia e di una famiglia, destinate a durare solo se sostenute dall’amore. Apparentemente una vacanza spensierata, il viaggio nasconde tuttavia una malinconica consapevolezza: sotto i passi scricchiolano i granelli di una sabbia fatale.

Alessandro Bencivenni vive e lavora a Roma. Laureato in Lettere e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha iniziato la carriera come sceneggiatore di fumetti, per poi passare, nel 1986, alla scrittura cinematografica collaborando con il regista Neri Parenti. Da allora ha firmato numerosi film interpretati da Paolo Villaggio e, nel 1991, ha partecipato alla sceneggiatura di Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller.

Nel 2000 ha ideato, insieme a Domenico Saverni ed Enrico Oldoini, la celebre serie televisiva Don Matteo. Nel 2006 ha collaborato con Saverni e Mario Monicelli alla scrittura de Le rose del deserto, candidato ai Nastri d’Argento per la miglior sceneggiatura. Vincitore per dieci volte delle Chiavi d’Oro, Bencivenni affianca dal 2000 l’attività di sceneggiatore a quella di docente di sceneggiatura presso accademie, università e scuole di cinema. È inoltre autore di numerosi articoli e saggi sul cinema e del volume Ricordare, sognare, sceneggiare, dedicato alla scrittura cinetelevisiva.

Dal 1997 al 2019 è stato sposato con la giornalista e scrittrice Patrizia Busacca, autrice del romanzo autobiografico Madri gotiche, pubblicato postumo e presentato al Premio Strega 2021. Ispirandosi ai diari della moglie, Bencivenni ha dato vita al romanzo autobiografico Quei giorni in Provenza, pubblicato nel 2025: un commosso omaggio all’amore, alla memoria e al potere duraturo delle parole.



