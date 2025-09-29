Attualità

Quattro grossetani ai vertici e nelle direzioni degli organismi nazionali di Cna

Rinaldo Favilli e Mauro Sellari sono stati riconfermati presidenti, rispettivamente, di Cna operatori del verde e giardini e Cna Serramenti e Infissi. Paola Checcacci e Michele Agostini nelle direzioni nazionali del Comitato Impresa Donna e dei Giovani Imprenditori

Grosseto: Quattro artigiani e imprenditori grossetani sono stati “chiamati” a dare il proprio contributo a livello nazionale da Cna, l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa. Si sono concluse nei giorni scorsi le assemblee elettive per scegliere i rappresentanti dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse e un riconoscimento importante, del lavoro e dell’impegno degli artigiani grossetani, è stato testimoniato da una serie di incarichi assegnati e/o riconfermati.

I grossetani impegnati a Roma sono Rinaldo Favilli (foto 1), presidente degli operatori di verde e giardini per Cna Grosseto, eletto per la seconda volta presidente nazionale; Mauro Sellari (foto cover), presidente di settore sul territorio è stato riconfermato alla guida nazionale di Cna Serramenti e Infissi; Paola Checcacci (foto 2), presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto, è entrata a far parte della direzione nazionale; Michele Agostini (foto 3), presidente dei Giovani di Cna Grosseto e di Cna Toscana, anche lui componente della direzione nazionale del gruppo Giovani.


“Faccio, a nome di tutta l’associazione, gli auguri di buon lavoro ai quattro ‘colleghi’ – dice Saverio Banini, presidente di Cna Grossetoe li ringrazio per la partecipazione attiva all’interno dell’associazione, che ha consentito loro di ricevere fiducia anche dai rappresentanti di altri territori. Avere all’interno di organismi nazionali una rappresentanza locale è molto importante, perché garantisce un contatto costante con i territori, un rapporto fatto di ascolto e condivisione che permette di tarare al meglio le proposte e le richieste da portare avanti”. 